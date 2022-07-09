Сбер провел первую сделку по выпуску ЦФА на собственной платформе

Сбер вывел на рынок собственную платформу по выпуску цифровых активов — первой сделкой на ней стал выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) СберФакторинг. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объем выпуска — один миллиард рублей, срок размещения — три месяца.

Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов подчеркнул, что запуск платформы и получение статуса оператора — результат командной работы многих подразделений банка в тесном сотрудничестве с Банком России. «Важно, что проводимые нашей блокчейн-лабораторией исследования уже воплощаются в промышленные бизнес-решения, а это способствует ускоренному развитию перспективного рынка ЦФА в стране. Мы считаем, что у нашей платформы хорошие перспективы, поскольку цифровой формат значительно ускоряет и упрощает процесс эмиссии финансовых инструментов и снижает порог входа на рынок», — рассказал он.

ЦФА выпускаются на разработанной банком платформе по технологии блокчейн. Эмиссия осуществляется с помощью смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий, заложенных в решении о выпуске ЦФА: суммы, срока, доходности выпуска и других.

Пока платформа работает в пилотном режиме для ограниченного числа пользователей, однако скоро к ней смогут подключиться все корпоративные клиенты банка. В будущем Сбер планирует расширить продуктовую линейку цифровых активов, доступных для выпуска на платформе.