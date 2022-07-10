В России выявили 3398 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3398 случаев коронавируса в России за сутки

В России за последние сутки выявили 3398 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 462 211. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3539.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (574), Санкт-Петербурге (277), Подмосковье (219). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (1 случай), на Чукотке и в Магаданской области (по 3 случая).

За прошедшие 24 часа из российских больниц в связи с выздоровлением выписались 2496 человек. Это на 19,1 процента меньше по сравнению с предыдущим днем.

За сутки в России зарегистрировали 39 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 381 583 человека.