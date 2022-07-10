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Кандидат в премьеры Британии оправдался за призыв выслать россиян из страны

Кандидат в премьеры Британии Том Тугендхат оправдался за призыв выслать россиян из страны
Том Тугендхат

Том Тугендхат. Фото: Elliott Franks/ Globallookpress.com

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Том Тугендхат в эфире телеканала Sky News оправдался за призыв выслать всех россиян из страны.

По словам политика, он хочет добиться того, чтобы люди, которые представляют угрозу государству или подрывают его безопасность, не нашли убежища на британской территории.

Тугендхат добавил, что многие россияне уже стали полноправными членами британского общества и находятся в стране на законных основаниях, а некоторые граждане России нуждаются в защите.

10 июля сообщалось, что британский парламентарий выступил с предложением выслать из страны всех российских граждан. По его мнению, Лондон не нуждается в перезагрузке отношений с Москвой. Однако важно дать понять, что Соединенное Королевство прежде всего будет отстаивать собственные интересы, пояснил политик.

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Марина Совина
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