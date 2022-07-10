Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза

Глава Рослесинфорга Чащин: экспорт российского леса не пострадает из-за запрета Евросоюза

Российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) не слишком пострадает из-за запрета Евросоюза (ЕС) на поставки, поскольку ориентирован на экспорт в дружественные страны, процесс не остановится. Так директор Рослесинфорга Павел Чащин прокомментировал вступление в силу с воскресенья, 10 июля, запрета ЕС на поставки российского ЛПК в рамках пятого пакета санкций, передает ТАСС.

«Российский ЛПК уже был ориентирован на дружественные рынки, а там, где возникли ограничения, уже частично перестроился. Процесс налаживания новых экспортных каналов продолжится», — заявил Чащин. Он подчеркнул, что «рынок будет стремиться к балансу как на внешнем контуре, так и внутри страны», это может занять некоторое время, но экспорт не остановится.

Как объяснил глава ведомства, 70 процентов от объема поставок в первом полугодии пришлось на дружественные азиатские страны, прежде всего Китай и Узбекистан, которые нарастили закупки почти на 13 процентов. В последние месяцы поставщики перенаправили с европейского на новые рынки порядка 20 процентов от объема экспорта. Так, потоки поставок увеличились на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку, указал он.

Чащин добавил, что в условиях новых экономических реалий внимание к внутреннему рынку будет расти. «Насыщение отечественного рынка в целом уже произошло, что проявилось снижением цен», — заключил он.