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Грузинского вора в законе Гоги Питерского избили на турецком пляже

«Прайм Крайм»: в Турции неизвестные избили кастетами вора в законе Гоги Питерского
Георгий Джанелидзе

Георгий Джанелидзе. Фото: Прайм Крайм

В турецком Стамбуле незнакомцы избили 49-летнего грузинского вора в законе Георгия Джанелидзе, известного в криминальном мире как Гоги Питерский. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

По его данным, в среду, 6 июля, авторитет отдыхал с коллегой Нугзаром Торчинавой (Торчик) в пляжном ресторане отеля Kumburgaz Marin Princess. Внезапно на мужчин напали двое неизвестных в масках, вооруженные кастетами. Вор в законе получил серьезные травмы.

Около месяца назад Гоги Питерский с помощью Торчика помирился с Гурамом Чихладзе (Квежович) и простил ему все обиды, тем самым разозлив бывших соратников из клана «Кардава-Мзарелуа». Однако установить личности нападавших пока не удалось.

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Екатерина Власова
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