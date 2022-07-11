В Карачаево-Черкесии стартовали «Аланские игры»

В КЧР открылся фестиваль карачаево-балкарской культуры и спорта «Аланские игры»

В Карачаево-Черкесии в понедельник, 11 июля, открылся фестиваль карачаево-балкарской культуры и спорта «Аланские игры», который будет посвящен исламскому празднику Курбан-байрам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечалось, что участниками станут более 300 человек из разных регионов Северного Кавказа.

«В третий день празднования Курбан-байрама, 11 июля, состоятся карачаево-балкарские (аланские) игры, посвященные великому празднику. Кульминацией мероприятия станут состязания по перетягиванию каната на Кубок фестиваля, где примут участие команды по пять человек из районов КЧР и других регионов Северного Кавказа», — рассказывал организатор мероприятия, имам мечети поселка Октябрьский Прикубанского района Алибек Тоторкулов.

В программу фестиваля включили остязания по подъему гири и толканию ядра, мастер-класс по национальной борьбе «Тутуш» с рассказом об истории этого вида спорта, мастер-класс «Къой сойгъан», где научат правильно разделывать и распределять мясо жертвенного животного.

Гостям фестиваля предложат национальные блюда и угощения. В рамках фестиваля также пройдет конкурс чтецов Корана, где будут оценивать знание сур наизусть.