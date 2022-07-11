Ректор российского вуза похитил 2,5 миллиона рублей и получил условный срок

Суд дал четыре года условно экс-ректору ЛГУ за хищение 2,5 миллиона рублей

В Алтайском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего ректора Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина (ЛГУ) за хищение денежных средств вуза. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Суд назначил ему испытательный срок три года, штраф в размере 600 тысяч рублей и запретил три года занимать управленческие должности в образовательных учреждениях.

По данным ведомства, с 2014-го по 2017 год ректор вместе с директором алтайского филиала университета под видом оплаты несуществующих договоров присвоили себе 2,5 миллиона рублей и использовали для личных целей.

В 2021 году директора вуза приговорили к трем годам условно и обязали выплатить 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что ректора РАНХиГС Мау обвинили по двум эпизодам мошенничества с фиктивным трудоустройством.

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