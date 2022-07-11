Зеленский заявил о «неприятном сюрпризе» для России из Нидерландов

Зеленский назвал помощь нидерландского премьера Рютте неприятным сюрпризом для России

Военная помощь, которую Амстердам готов предоставить Киеву, станет «неприятным сюрпризом» для Москвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет РИА Новости.

По словам политика, королевство входит в десятку стран-союзников Украины, от которой та получает наибольшую поддержку вооружениями. Он пообещал, что после встречи с Рютте поставки артиллерии в страну будут увеличены.

«Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. (...) Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — сказал Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов прибыл в Киев в понедельник, 11 июня. Его поездка стала первой с начала боевых действий на Украине.