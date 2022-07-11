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Зеленский заявил о «неприятном сюрпризе» для России из Нидерландов

Зеленский назвал помощь нидерландского премьера Рютте неприятным сюрпризом для России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Военная помощь, которую Амстердам готов предоставить Киеву, станет «неприятным сюрпризом» для Москвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет РИА Новости.

По словам политика, королевство входит в десятку стран-союзников Украины, от которой та получает наибольшую поддержку вооружениями. Он пообещал, что после встречи с Рютте поставки артиллерии в страну будут увеличены.

«Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. (...) Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — сказал Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов прибыл в Киев в понедельник, 11 июня. Его поездка стала первой с начала боевых действий на Украине.

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Алевтина Запольская
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