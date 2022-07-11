Синоптик спрогнозировала уход «удушающей жары» из Москвы

Синоптик Позднякова спрогнозировала уход «удушающей жары» из Москвы с 12 июля

В Москве 11 июля станет последним жарким днем на предстоящей неделе. Об уходе «удушающей жары» из столицы заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщают «Известия».

Так, 11 июля воздух прогреется до 31 градуса, в вечернее время возможны кратковременные дожди и грозы. 12 июля в Московский регион придут интенсивные осадки и сильные порывы ветра.

«В целом погода станет прохладнее, ночью температура воздуха составит 16-17 градусов. И до конца недели в Москве будет максимум 22-24 градуса, что является климатической нормой. Удушающей жары уже не будет», — спрогнозировала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России о надвигающихся мощных ливнях с грозами. По его словам, непогода ждет Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую, Смоленскую, Тверскую, Курскую, Брянскую области, Карелию и Краснодарский край.