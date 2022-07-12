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Возможность снижения цен на бензин после визита Байдена в Эр-Рияд оценили

Politico: визит президента США Байдена в Саудовскую Аравию не снизит цены на бензин в мире

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Цены на бензин, сильно выросшие в последние месяцы во многих частях мира, вряд ли снизятся даже после визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, хотя встреча с местными политиками в том числе призвана «укрепить глобальные цепочки поставок и поощрить дипломатию и сотрудничество». С таким мнением выступила колумнист издания Politico Арианна Скибелл.

Одна из главных причин, по которым никакое соглашение не позволит добиться снижения цен на нефть, — нехватка собственных ресурсов, отмечает Скибелл. По ее словам, Эр-Рияд не обладает достаточным объемом нефти, чтобы выделить его, и вообще с трудом достигает собственных целей производства.

«Даже если саудиты наводнят мировой рынок нефтью, это не гарантирует, что цены на бензин упадут. Это связано с тем, что волатильность цен на нефть за последние несколько недель не связана с перебоями в поставках», — утверждает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кэхилл.

Как отмечало ранее издание The Wall Street Journal, Байден пытается наладить отношения с Эр-Риядом, чтобы устранить нефтяную зависимость от России. По данным источников газеты, визит анонсируют уже 13 июня.

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Виктория Кондратьева
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