Звезду фильма «Лулу и Бриггс» обвинили в мошенничестве

Актрису К’Орианку Килчер обвинили в незаконном получении денежной компенсации

Американскую актрису К’Орианку Килчер обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает Variety.

Звезде фильма «Лулу и Бриггс» грозит уголовное преследование за незаконную денежную компенсацию. Она получила пособие в размере 96 тысяч долларов после того, как повредила шею и плечо во время съемок картины «Дора и затерянный золотой город» в октябре 2018 года. Актриса утверждала, что из-за травм она стала нетрудоспособна, однако следователи из Калифорнийского департамента страхования обнаружили, что уже в следующем году она приступила к съемкам сериала «Йеллоустоун».

Килчер не признала свою вину. Ее адвокат Майкл Беккер заявил, что артистка «никогда намеренно не принимала деньги, на которые, по ее мнению, она не имела права». «Поэтому госпожа Килчер будет энергично защищаться и просит, чтобы ей была предоставлена ​​презумпция невиновности как в здании суда, так и за его пределами», — отметил адвокат.

32-летняя К’Орианка Килчер известна по таким фильмам и сериалам, как «Лулу и Бриггс», «Недруги», «Алиенист», «Йеллоустоун», «Сыны анархии» и «Убийство».