Умерла звезда Netflix Буси Лураи

В возрасте 36 лет умерла южноафриканская звезда Netflix Буси Лураи

В возрасте 36 лет ушла из жизни южноафриканская актриса Буси Лураи. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда Netflix внезапно скончалась в своем доме 10 июля. Причина смерти не раскрывается. Родные актрисы ждут результатов вскрытия.

Лураи снялась в сериале Netflix «Как испортить всем праздники», где сыграла роль девушки, которая портит свадьбу своей сестры. Актриса также известна по сериалам «Неприрученные», «Скорая помощь» и южноафриканскому ситкому City Ses'la.

В 2021 году Буси получила южноафриканскую премию SAFTA «Золотой рог» за лучшую женскую роль в сериале «Как испортить всем праздники».

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