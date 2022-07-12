Гендиректора «Водоканала Санкт-Петербурга» задержали после обысков

Директора «Водоканала Санкт-Петербурга» Волкова задержали по делу о 150 миллионах рублей

Российские силовики задержали генерального директора «Водоканала Санкт-Петербурга» Сергея Волкова после обысков в его квартире и увезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, следственные действия связаны с делом о злоупотреблении полномочиями. По предварительным данным, Волкову вменяют причинение материального ущерба на сумму более 150 миллионов рублей.

Отмечается, что экономическая полиция также обыскала дома около десяти его подчиненных.

Волков стал гендиректором петербургского «Водоканала» в январе 2022 года. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя предприятия.