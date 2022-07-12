Оппозиция решила вынести в парламент вопрос о доверии правительству Джонсона

Оппозиция решила инициировать голосование о доверии правительству Джонсона ради выборов

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании решила инициировать голосование о доверии правительству ушедшего в отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона ради проведения досрочных выборов в парламент. Об этом сообщает Sky News.

Вопрос о доверии будет вынесен на рассмотрение во вторник, 12 июля. Если большинство членов парламента выступят за инициативу, в Британии могут быть назначены досрочные выборы в парламент.

Однако правящая Консервативная партия в случае вынесения недоверия своему же правительству может потерять лидирующую позицию в парламенте. В таком случае следующим премьер-министром может стать лидер оппозиции, отмечает Sky News.

Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил об уходе с поста премьер-министра страны и главы Консервативной партии Британии 7 июля. Поводом стал скандал с заместителем координатора парламентской фракции Консервативной партии Крисом Пинчером. Двое мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Претензией к Джонсону стало то, что он знал об этом, но назначил Пинчера на правительственный пост. Сам политик продолжит исполнять обязанности до назначения нового премьера.