Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам напомнили о возможности полететь в Азию лучшей авиакомпанией мира

Vandrouki: Qatar Airways предлагает рейсы из Москвы в Азию от 33,7 тысячи рублей

Фото: Sébastien Goldberg / Unsplash

Авиакомпания Qatar Airways предлагает рейсы из Москвы в разные азиатские страны туда и обратно от 33,7 тысячи рублей со стыковой в Дохе. О возможности полететь в Азию на самолете лучшей авиакомпании мира россиянам напомнили специалисты портала Vandrouki.

В стоимость билета входит питание, провоз багажа и ручной клади. Также сообщается, что Qatar Airways давно выполняет рейсы из российской столицы, а с 31 октября планирует запустить рейсы из Санкт-Петербурга.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября 2021
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Таким образом, из Москвы в Коломбо и обратно можно слетать за 33,7 тысячи рублей, в Бангкок — за 34 тысяч рублей, в Хошимин — за 36,2 тысячи рублей. Также стоимость рейса в Мале начинается от 38,5 тысячи рублей. Аналитики портала пояснили, что речь идет о перелетах, намеченных на ноябрь-декабрь 2022 года и с января по март 2023 года.

Qatar Airways неоднократно лидировала в рейтингах лучших авиакомпаний мира. В 2021 году британская компания Skytrex назвала ее самой безопасной авиакомпанией и лучшим перевозчиком.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали в Москве уволенного Путиным генерала из МЧС
Задержанный за растрату бывший замгубернатора Томской области попал на видео
Тайно проникнувших на Форум тихоокеанских островов атташе КНР выдворили из зала
Стало известно о гибели командира дивизии из Волгограда в ходе спецоперации
Россиянам напомнили о возможности полететь в Азию лучшей авиакомпанией мира
Названа трендовая обувь на осень 2022 года
Москвичи бросились покупать один вид недвижимости
Врач рассказал о способе снизить давление без таблеток
Германия нашла новых партнеров для замены российского газа
Губерниев призвал Тутберидзе к ответу из-за допинг-скандала с участием Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.