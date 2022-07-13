В Дагестане появятся 12 новых школ на 7,1 тысячи мест

Минобрнауки Дагестана: до 25 декабря 2022 года в регионе откроются 12 новых школ

В Дагестане в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 12 новых школ на более чем 7,1 тысячи мест. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на Минобрнауки региона.

Так, в пресс-службе министерства уточнили, что новые учебные заведения появятся в республике в рамках реализации нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа». Открытие трех объектов запланировано до 15 октября, еще девяти — до 25 декабря 2022 года. Кроме того, еще 13 учебных заведений на 5,8 тысячи ученических мест планируется открыть уже в 2023 году.

«Школы на 120 мест в селении Гигатли и на 120 мест в селении Кванада Цумадинского района готовы уже почти на 90 процентов, а школа на 502 места в микрорайоне Загородный в Махачкале уже полностью готова, остались документальные и технические вопросы», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что а Махачкале пройдет Республиканская сельскохозяйственная ярмарка и III фестиваль «Золотой абрикос Дагестана». Оба мероприятия пройдут в один день, 16 июля, на территории городского парка «Сквер имени Сулеймана-Стальского» и на улице Пушкина.

