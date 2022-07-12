В Махачкале пройдет фестиваль «Золотой абрикос Дагестана»

В Махачкале 16 июля пройдет Республиканская сельскохозяйственная ярмарка и III фестиваль «Золотой абрикос Дагестана». Об этом сообщается на сайте Минтруда республики.

Зампредседателя правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов провел совещание, посвященное организации праздника. Оба масштабных мероприятия пройдут в один день, 16 июля, на территории городского парка «Сквер имени Сулеймана-Стальского» и на улице Пушкина в городе Махачкале.

«Мы неоднократно говорили о пользе проведения сельхозярмарок, они позволяют, не только сельхозпроизводителям расширить рынок сбыта, но и населению приобрести качественную продукцию по доступным ценам. Эти мероприятия нам необходимо провести на высоком организационном уровне, чтобы у туристов и жителей столицы, которые посетят фестиваль и ярмарку, остались только позитивные эмоции», – сказал Абдулмуталибов.

Для гостей развернут подворья муниципальных образований, занимающихся производством абрикоса, будут организованы конкурсы, мастер-классы, площадки по дегустации национальных блюд, выставка народно-художественных промыслов, а также гала-концерт звезд дагестанской эстрады.