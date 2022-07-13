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Россияне стали больше тратить в duty free по одной причине

«МТС Банк»: траты россиян на покупки в duty free в июне 2022 года выросли вдвое

Фото: Shutterstock

Россияне стали тратить больше денег в магазинах беспошлинной торговли: средний чек в июне 2022 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Количество покупок при этом увеличилось на 17 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «МТС Банк».

Одной из причин повышения спроса среди соотечественников на покупки в duty free стал дефицит ряда товаров, возникший на фоне действия западных санкций. По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, наиболее востребован сейчас алкоголь, электроника, кондитерские изделия, одежда, аксессуары и другие продукты брендов, которые ушли из России полностью или частично.

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«Люди ищут в магазинах беспошлинной торговли то, что сложно найти за пределами аэропорта, — отметил специалист. — Пассажиры закупаются товарами впрок, так как снизилась частота международных перелетов».

Отмечается, что среди самых популярных duty free в июне стали точки в российских аэропортах, в которых было совершено около 70 процентов всех покупок, далее следуют магазины в ОАЭ (11,5 процента) и Турции (9,8 процента). При этом в европейских странах соотечественниками было совершено лишь три процента всех платежей.

Ранее в июне сообщаюсь, что представители российских аэропортов обратились к правительству с просьбой открыть duty free для пассажиров внутренних рейсов. Данное решение позволит авиагаваням повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам — даст доступ к товарам по ценам ниже рыночных.

Мировая история санкций
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Валентина Процкова
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