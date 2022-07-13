Стало известно о гибели первой девушки военнослужащей в ходе спецоперации

Ефрейтор из Волгограда стала первой погибшей в ходе спецоперации на Украине девушкой

Ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая стала первой девушкой военнослужащей, погибшей в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил председатель городского совета ветеранов Александр Струков, его слова приводит V1.RU.

Близкие девушки рассказали, что она всегда мечтала служить в армии. «Она с детства мечтала служить в армии, с 18 лет подписала контракт. Участие в специальной операции было ее выбором», — поделились они.

Как стало известно, Анастасия начинала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, потом служила в Невинномысске.

В июне сообщалось о гибели генерал-майора Романа Кутузова в ходе спецоперации. Уточнялось, что он погиб в ходе выполнения боевой задачи близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской народной республики.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он сообщил, что это стало ответом на просьбы о помощи со стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).