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Двухлетний россиянин впал в кому из-за телевизора

В Сланцевском районе Ленобласти двухлетний мальчик впал в кому из-за упавшего телевизора

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Сланцевском районе Ленинградской области двухлетний мальчик впал в кому из-за упавшего телевизора, пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, ребенка госпитализировали из квартиры на улице Ленина в Сланцах. Врачи диагностировали у пострадавшего россиянина закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы и перелом костей носа.

Предполагается, что родители не уследили за мальчиком, и он опрокинул на себя телевизор. Соседи рассказали, что семья до этого характеризовалась положительно. Сотрудники полиции уже начали проверку.

Ранее в бурятском селе Курумкан телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. По словам матери, мальчик задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор, в результате он упал на голову ребенку. Скорую помощь вызвала соседка, которая услышала крики женщины о помощи.

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Анна Щербакова
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