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Делегация из России прибыла в Турцию для переговоров по «зерновому вопросу»

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по «зерновому вопросу»

Фото: Vincent Mundy / Reuters

Российская делегация прибыла в турецкий город Стамбул для переговоров по «зерновому вопросу». Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

Собеседник агентства отказался назвать место встречи. Ожидается, что переговоры пройдут сегодня, 13 июля, в 14:00 по московскому времени.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море и отметили важность скорейшего решения этой проблемы.

Уже 12 июля глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал, что военные делегации России, Украины и Турции при участии ответственных лиц ООН обсудят решение проблемы вывоза украинского зерна, в Стамбуле 13 июля.

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Виктория Кондратьева
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