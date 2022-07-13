В Сочи отдыхающие вытащили из моря плавающего в шторм ребенка и попали на видео

На пляже «Огонек» в Сочи мужчина спас мальчика, плававшего в шторм

В Сочи очевидцы сняли на видео момент на пляже «Огонек», как отдыхающие вытащили из моря плавающего в шторм ребенка. Ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Адлер».

Сообщается, что инцидент произошел 12 июля. Как стало известно, мальчик пришел на пляж вместе с матерью, которая отпустила его купаться во время непогоды.

Отмечается, что когда ребенка, находившегося на плавательном круге, стало уносить дальше от берега, на помощь бросились люди, находившиеся на берегу. На кадрах видно, что один из мужчин смог первым добраться до мальчика и спасти его.

По словам очевидцев случившегося, в тот день туристам запрещалось купаться в море.