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Мужские трусы-боксеры стали модным трендом среди женщин

Daily Mail: мужские трусы-боксеры на резинке стали модным трендом среди женщин

Фото: @spelthamboxers

Женские шорты, напоминающие мужские трусы-боксеры, стали модным трендом лета 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно материалу, данный предмет отличают свободный силуэт, короткая длина, комфортный пояс-резинка и гульфик. Утверждается, что вещь обрела популярность среди инфлюэнсеров и знаменитостей, в числе которых модели Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Эмили Ратаковски. Кроме того, фасон появлялся в коллекциях таких люксовых брендов, как Burberry и Dior.

Отмечается, что актуальными являются модели как светлых, так и насыщенных оттенков, в частности трендового в текущем сезоне оранжевого. Рекомендуется носить их с объемными рубашками, классическими пиджаками, кроп-топами, а также в дополнение к пляжным образам с бикини.

Ранее стилистка перечислила главные ошибки, которые допускают обладательницы пышных форм при выборе шортов. Блогерша отметила, что женщины часто ошибаются с размером и покупают слишком узкие вещи, которые не только портят фигуру, но и вызывают дискомфорт в течение дня. Кроме того, эксперт посоветовала избегать слишком коротких моделей.

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Полина Гераскина
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