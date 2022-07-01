Стилистка перечислила ошибки женщин с пышными бедрами при выборе шортов

Стилистка Чичи порекомендовала женщинам с пышными формами избегать слишком коротких шортов

Стилистка Чичи (фамилия неизвестна) перечислила главные ошибки, которые допускают обладательницы пышных форм при выборе шортов. Соответствующий ролик она опубликовала на своем YouTube-канале.

Так, блогерша отметила, что многие женщины часто выбирают неправильный размер данного предмета гардероба, отталкиваясь от параметров своих джинсов. Перед шопингом следует предварительно измерить свои бедра и талию, посоветовала она. «Посадка шортов из денима отличается. Узкие модели будут постоянно задираться и раздражать вас в течение дня», — объяснила автор видео.

Кроме того, эксперт порекомендовала избегать чрезмерно коротких изделий. По ее словам, они должны быть на пять сантиметров ниже самой широкой точки бедра. Также следует отказаться от шортов слишком свободного силуэта — вместо них можно выбрать классические фасоны. «Шорты-бойфренды скрывают изгибы фигуры, создавая из талии и бедер одну линию», — добавила инфлюэнсер.

Ранее в июне российская стилистка Полли Рыжова назвала главные ошибки обладательниц пышной фигуры при выборе платьев. Стилистка отметила, что зачастую женщины стараются скрыть объемы за бесформенными вещами, однако мешковатые фасоны полнят. Тот же эффект могут создать и модели с пестрыми принтами.