Президент БРИКС Ананд раскрыла планы Саудовской Аравии, Египта и Турции вступить в группу

Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС, планы государств раскрыла президент международного форума группы Пурнима Ананд, передают «Известия».

Она указала, что решение обсуждалось Россией, Китаем и Индией во время 14-го саммита лидеров БРИКС.

Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире Пурнима Ананд президент международного форума БРИКС

По словам Ананд, объединение не должно занять много времени, поскольку страны уже находятся в процессе вступления. Однако государства войдут в БРИКС не одновременно. Обсуждение по Ирану, Аргентине, Саудовской Аравии, Египту и Турции можно ожидать уже на следующем саммите в ЮАР в 2023 году, однако его точная дата пока не определена.

Высокопоставленный источник сообщил изданию, что вопрос о вступлении в группу Саудовской Аравии рассматривался в том числе во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Эр-Рияд 1-2 июня. Москва поддержала инициативу государства, в настоящее время идет поиск дипломатического решения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас лидерство стран БРИКС востребовано для создания многополярного мира. Путин уточнил, что в этом процессе можно также рассчитывать на помощь тех стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые проводят независимую политику.

МИД России подтвердил обсуждение расширения БРИКС

Замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев подтвердил, что на прошедшем саммите было принято решение о начале обсуждения расширения группы.

На прошедшем саммите принято решение о начале обсуждения модальностей, принципов и критериев процесса расширения. После того, как будет достигнут консенсус по этим вопросам, всем участникам пятерки предстоит определиться, когда приступать к обсуждению потенциальных кандидатур Павел Князев замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС

Он также ответил на вопрос о потенциальном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии, отметив, что Москва приветствует интерес всех государств. Решение, по его словам, будет зависеть от того, когда интерес будет официально объявлен и произойдет достижение консенсуса о критериях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подготовительный процесс для расширения объединения БРИКС запущен. «Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными и уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях», — уточнил дипломат.

27 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что власти республики подали заявку на членство в БРИКС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Иран и Аргентина намерены стать участникам группы.

Турция, Египет и Саудовская Аравия — потенциально перспективные кандидатуры

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик заявил, что Турция, Египет и Саудовская Аравия являются потенциально перспективными кандидатурами на вступление в БРИКС.

Он отметил, что Турция — член «Большой двадцатки» (G20), а Египет — Нового банка развития, международной финансовой организации, созданной БРИКС. По его словам, есть ряд оснований, чтобы рассмотреть заявки этих государств, если они последуют за Аргентиной и Ираном.

Эксперт уточнил, что в 2018 году, когда Турция делала своего рода запрос на присоединение, страны-участницы группы склонялись к формату БРИКС+, то есть интеграции организации с региональными объединениями, однако в настоящее время набирает ход вариант включения потенциальных кандидатов в ядро организации.

Один из ключевых критериев для присоединения — лидерство развивающейся страны-кандидата в своем регионе и своей региональной интеграционной группе, поскольку один из трендов развития БРИКС — усиление сотрудничества с региональными институтами развития. Египет и Турция вполне подходят по этим критериям Ярослав Лисоволик программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член Российского совета по международным делам

Лисоволик подчеркнул, что торопиться с расширением не следует, поскольку этот процесс задает перспективы развития группы в будущем. Критерии, по его словам, должны быть разработаны с учетом интересов всех членов БРИКС. Он добавил, что их разработка займет не недели и не месяцы, но через несколько лет возможно вступление новых стран.

Турецкий политолог Керим Хас выразил мнение, что Турция в ближайшее время не сможет вступить в группу, поскольку переживает серьезный кризис.

Турция сейчас переживает один из самых сложных экономических и политических кризисов в своей истории. Падающая экономика — это не развивающаяся экономика. Намерения вступить в БРИКС у Турции могут быть, но в реальности в ближайшие годы это невозможно Керим Хас турецкий политолог

Ранее аналитик Евгений Минченко заявил в беседе с «Лентой.ру», что БРИКС не сможет стать аналогом НАТО из-за разных целей создания альянсов. Аналитик объяснил, что сравнивать БРИКС и НАТО не стоит, потому что БРИКС создавался как экономическая группа, а НАТО — как военно-политический блок.

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