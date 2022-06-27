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Иран подал заявку на членство в БРИКС

Представитель МИД Хатибзаде сообщил, что Иран подал заявку на членство в БРИКС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Власти Ирана подали заявку на членство в БРИКС. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) республики Саид Хатибзаде, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«Председатель КНР пригласил президента [Ибрахима] Раиси, и он присутствовал и выступил с речью. Я надеюсь, что мы сможем и дальше приносить пользу, а БРИКС добавит нам ценности», — отметил он.

Ранее аналитик Евгений Минченко заявил, что БРИКС не сможет стать аналогом НАТО из-за разных целей создания альянсов. Аналитик объяснил, что сравнивать БРИКС и НАТО не стоит, потому что БРИКС создавался как экономическая группа, а НАТО — как военно-политический блок.

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Марина Совина
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