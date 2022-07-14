Лариса Долина оправдалась за откровенные наряды в 66 лет фразой «я вас не боюсь»

Лариса Долина оправдалась за откровенные наряды в 66 лет, назвав возраст своим богатством

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина оправдалась за откровенные наряды в 66 лет, назвав возраст своим богатством. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Народная артистка России разместила фотографию, на которой она запечатлена в расшитом черными пайетками платье с разрезом от бедра и декоративным вырезом в форме молнии на груди. В тексте публикации знаменитость призвала женщин жить, не обращая внимания на возраст, и процитировала фразу «нам столько лет, насколько мы себя чувствуем».

«Добрый день всем! И друзьям, и коллегам, и хейтерам, коих сейчас тучи налетят. Я вас не боюсь! Да, в сентябре мне стукнет 67. Мой возраст — мое богатство, в моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и стараюсь делать. А кому не нравится мой жизненный принцип, с теми мне точно не по пути. Берегите себя, милые женщины, и не дайте паспортному возрасту главенствовать над физиологическим!» — высказалась Долина.

В ноябре 2021 года стало известно, как певице Ларисе Долиной удалось сбросить лишние килограммы. Знаменитость призналась, что прибегала к интервальному голоданию с 19-часовым перерывом между приемами пищи. Кроме того, Долина отметила, что после похудения она стала больше нравиться себе и чаще носить одежду ярких цветов.