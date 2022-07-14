В России созданы защищающие от заражения медицинские швы

В SCAMT создали швы, помогающие определить очаг заражения после операции

Российские ученые создали медицинские швы, с помощью которых можно определить очаг заражения после операции. Об этом сообщается на сайте Университета ИТМО.

По словам специалистов Международного научного центра (SCAMT), вызванные бактериальными инфекциями осложнения после операций наблюдают, по разным оценкам, у 10-20 процентов пациентов. Отследить инфекционный очаг сложно, так как он находится под кожей. Для диагностирования инфекций ученые разработали гибридный материал, с помощью которого можно определить начинающееся заражение.

Многофункциональный материал состоит из двух компонентов: натурального паутинного шелка и наполнителя в виде углеродных точек. Биосовместимость и биоразлагаемость делают его пригодным для использования в медицине. Способный защитить пациента от заражения материал имеет флуоресцентные способности — он прекращает светиться при взаимодействии с определенными органическими или неорганическими соединениями.

«Обычно, когда мы облучаем наш материал синим светом, он становится красным. Но после взаимодействия с патогенами материал перестает светиться. Таким же образом врачи могут проверять, как проходит заживление ран после операции», — заметила автор статьи, магистрантка ИТМО Елизавета Мальцева. Специалистка объяснила, что если при световом тесте материал сохраняет флуоресцентные способности, то заражения нет.

Авторы исследования проверили материал на одних из самых распространенных возбудителей послеоперационных инфекций: грамположительных, грамотрицательных, а также грибов. В случае Escherichia coli был достигнут наивысший отклик — через четыре-пять часов нахождения бактерий в материале интенсивность флуоресценции упала более чем на 80 процентов.

В конце января стало известно, что разработанный специалистами Университета Джонса Хопкинса (США) робот самостоятельно провел сложную операцию без вмешательства человека. Робот уже сделал четыре подобные операции, и все завершились успешно.