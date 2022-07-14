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Синоптики предупредили россиян об «опасном солнце»

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: на юге России ожидается «опасное солнце»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Высокое ультрафиолетовое излучение прогнозируется на курортах России в четверг, 14 июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в пятницу, 15 июля, «опасное солнце» распространится на весь юг страны. «В четверг в Крыму и на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около 7 единиц», — предупредил специалист и напомнил, что порог опасного значения — это 6 единиц.

В пятницу в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ожидается солнечная активность на уровне 7-8 единиц.

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Для характеристики ультрафиолетового индекса, разработанного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), используют шкалу от 1 до 12 единиц. При значении от 3 до 7 врачи советуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу. Также нужно пользоваться кремом с SPF.

При значениях от 8 и выше рекомендуется пережидать полуденные часы внутри помещения.

Вильфанд заявил, что жаркая погода до 36 градусов в ближайшие дни установится в «неожиданных» регионах — Архангельской, Курганской, Магаданской, Свердловской, Челябинской областях, на Камчатке, в Коми и Якутии.

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Марина Совина
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