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Пассажир самого короткого в мире рейса снял полет на видео и поделился в сети

Британец снял на видео полет на самом коротком рейсе в мире между островами Шотландии

Блогер-путешественник оказался пассажиром самого короткого в мире рейса, который длился 74 секунды, и снял свои впечатления на видео. Роликом он поделился в сети, сообщает Daily Mail.

О регулярном рейсе между островами Шотландии Папа Вестрей и Вестрей на Оркнейском архипелаге рассказал британец Ноэль Филипс (Noel Philips). Сообщается, что полет осуществляет авиакомпания Loganair, расстояние до пункта назначения составляет 2,7 километра.

По словам пассажира, перелет в одну сторону обошелся ему в 17 фунтов стерлингов (1,2 тысячи рублей), таким образом соотношение цены билета и количества преодоленных километров делает этот рейс одним из самых дорогих в мире.

«Это даже дороже, чем лететь бизнес-классом Emirates», — рассказал мужчина. Так, в случае подобного подсчета билет из Лондона в Дубай обошелся бы в 34 тысячи фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей). Отмечается, что на борту могут разместиться восемь человек, авиакомпания выполняет рейс дважды в день.

Также добраться с одного острова на другой можно и на лодке, тогда время в пути займет порядка 20 минут.

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Ксения Жарова
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