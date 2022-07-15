Названо число погибших в ДНР за время эскалации конфликта

Представительство ДНР в СЦКК заявило о гибели 249 мирных граждан за 149 дней эскалации

За все время эскалации конфликта в Донецкой народной республике (ДНР) погибли 249 мирных граждан. Такое число названо в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За 149 дней с 17 февраля из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории республики погибли в том числе 16 детей. Представительство также сообщает, что 2670 человек получили ранения, среди них 174 ребенка.

По данным представительства, были повреждены 5495 жилых домов, а также 1224 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых 72 медицинских учреждения.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ приняло решение начать отступление из Северска в ДНР. Подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что украинские войска стали постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта.