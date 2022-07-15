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Оцененную в миллиарды рублей коллекцию монет продадут с аукциона

Коллекцию редких монет покойного бизнесмена оценили в 60 миллионов долларов

Фото: Courtesy of Heritage Auctions

В США на торги выставят коллекцию монет покойного бизнесмена Гарри Басса-младшего, стоимость которой оценивают в 60 миллионов долларов (почти три с половиной миллиарда рублей). Об этом сообщает The Dallas Morning News.

Коллекция, состоящая из 450 редких монет конца XVIII века, будет продана с аукциона в течение 2023 года. Вырученные средства Фонд Брасса направит на поддержание различных некоммерческих фондов и организаций штата Техас. Продажу коллекции поручили далласскому аукционному дому Heritage Auctions, который позиционирует себя как крупнейшую площадку по продаже произведений искусства и коллекционных предметов в США.

Гарри Брасс-младший, унаследовавший нефтяную компанию Goliad Oil and Gas Corporation от отца, начал собирать старинные монеты в 1960-х годах. После смерти бизнесмена коллекцию передали в Музей денег Американской нумизматической ассоциации в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, где она экспонировалась с 2000 года.

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Попечители Фонда Брасса приняли решение продать коллекцию, чтобы увеличить пожертвования некоммерческим организациям с двух до как минимум пяти миллионов долларов. «Ранее нам пришлось отказать нескольким достойным сообществам, а благодаря продаже этого собрания мы сможем помочь гораздо большему количеству людей», — заявил директор фонда Дэвид Калхун.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Великобритании нашла в поле старинные монеты. Стоимость клада оценили в 15 тысяч фунтов (один миллион рублей).

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Никита Савин
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