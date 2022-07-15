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Грузинский судья обвинил посольство США в давлении и отказе в посещении страны

Грузинский судья обвинил США в давлении после суда по делу оппозиционера Гварамии

Фото: Publika.ge

Судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе обвинил посольство США в давлении и отказе в посещении страны после суда по делу бывшего гендиректора оппозиционного грузинского телеканала телеканала Rustavi 2 Ники Гварамии. Об этом сообщает ТАСС.

16 мая суд приговорил Нику Гварамию к трем с половиной годам тюрьмы по делам, связанным с телекомпанией «Рустави-2», руководителем которой он был с 2012 по 2019 год. По данным следствия, из-за действий Гварамии компания недополучила более шести миллионов лари (119 миллионов рублей). В июле 2019 года он был уволен с должности.

«После того как я объявил приговор по делу Ники Гварамии, у меня в здании Тбилисского городского суда состоялась встреча с одним из сотрудников посольства США (по линии Министерства юстиции США Кевином Бурком), который во время беседы поинтересовался фактическими обстоятельствами дела и сказал, что посол [Келли Дегнан] интересовалась, почему я вынес обвинительный приговор и в качестве наказания использовал лишение свободы. На мой взгляд, это было требование предоставить отчет по конкретному делу», — говорится в письме судьи.

По словам Чхиквадзе, посол также сообщил ему, что его участие в поездке грузинских судей в США, которая вскоре должна была состояться, нежелательно, а из списка гостей он исключен.

Судья также отметил призыв немецкого евродепутата Майкла Галлера, который после встречи с супругой Гварамии Софией Лилуашвили в Брюсселе призвал выпустить оппозиционера. «Мне просто интересно, смог бы он оказать подобное давление на судей из своей страны и дать указания, связанные с исходом конкретного уголовного дела? И что самое главное, какой была бы реакция на его такие действия в его же стране?» — задался вопросом Чхиквадзе.

9 июня Европарламент принял резолюцию о свободе СМИ в Грузии. В документе преследование Гварамии названо «политически мотивированным».

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Алевтина Запольская
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