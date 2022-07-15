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Для частных домов в России задумали ГОСТ

«Известия» сообщили о планах ввести в России ГОСТ на строительство частных домов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России подготовили проект стандарта (ГОСТ) для проектирования индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Ввести стандарт задумали во время совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с представителями Минстроя и Минпромторга. Документ решили отправить на рассмотрение в правительство. ГОСТ получил название «Индустриальное малоэтажное строительство. Термины и определения». В нем закрепят понятия в сфере частных домов, включая «домокомплект», «индустриальное ИЖС» и «степень заводской готовности домокомплекта».

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Власти также разрабатывают ГОСТ, где будут определены подходы к реестру стройматериалов и тому, по каким технологиям их производить. Проект предполагает и введение мер поддержки девелоперов, в том числе инфраструктурные облигации. По предварительным данным, стандарты утвердят в третьем квартале 2023 года.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» выяснили, что сильнее всего с апреля по июнь частные дома упали в цене в Крыму и Ульяновской области. На тот момент этот тип недвижимости подешевел в 61 регионе, а подорожал — в 23. Частный дом можно было купить в среднем за 5,5 миллиона рублей.

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