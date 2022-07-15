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Во Флориде избавятся от поместья культового американского радиоведущего

В Палм-Бич выставили на продажу поместье покойного американского радиоведущего Раша Лимбо

Фото: SMG / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В городе Палм-Бич штата Флорида решили избавиться от поместья, которое принадлежало ныне покойному культовому американскому радиоведущему Рашу Лимбо. Об этом сообщает Mansion Global.

Поместье почти в два гектара находится по адресу North Ocean Boulevard. Запрашиваемая цена варьируется в диапазоне от 150 до 175 миллионов долларов (более 8,7 миллиарда рублей). Лимбо владел объектом с 1998 года, который приобрел за 3,9 миллиона долларов. На данный момент поместье принадлежит фонду, связанному с его вдовой Кэтрин Адамс Лимбо.

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На просторном участке располагается главный дом площадью более 2,2 тысячи квадратных метров, апартаменты для гостей, бассейн и гараж на несколько автомобилей. Участку принадлежит 76 метров береговой линии и собственный пляж. Риелторы отметили, что особняк находится в хорошем состоянии, однако новые владельцы могут снести его, чтобы построить жилье в более современном стиле.

Раш Лимбо умер в феврале 2021 года в возрасте 70 лет. Причиной смерти ведущего стал рак легких, который у него обнаружили в 2020 году. В США он наиболее известен как ведущий собственного радиошоу The Rush Limbaugh Show, которое выходило в эфир с 1988 года. С 1996 года Лимбо вел передачу из домашней студии во Флориде.

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