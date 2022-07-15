Участники лотерейного клуба 20 лет покупали билеты и сорвали джекпот

UPI: лотерейный клуб из пяти человек сорвал джекпот в 109 миллионов рублей

Лотерейный клуб из пяти человек в американской деревне Ортонвилл, штат Мичиган, выиграл 1,85 миллиона долларов (109 миллионов рублей) после 20 лет совместной покупки билетов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Пять анонимных победителей, которые называют себя «Обеденной командой», в течение двух десятилетий по очереди покупали лотерейные билеты каждую неделю. Они приобрели очередной билет в «Магазине Тома», и он оказался выигрышным. Сначала члены команды не поверили, что сорвали долгожданный джекпот.

«Однажды на работе некоторые из нас увидели статью о том, что в Ортонвилле был продан выигрышный билет. Мы вспомнили, что не проверяли последний купленный билет, и написали участнице группы, которая его приобрела», — рассказал анонимный участник команды.

Она ответила, что не проверяла билет, но сообщила место покупки, благодаря которому игроки поняли, что победили. Указанные в билете числа совпали с результатами розыгрыша. Команда предпочла забрать выигрыш целиком. После уплаты налогов они получили 1,2 миллиона долларов (71 миллион рублей).

«Мы до сих пор в шоке. Этот выигрыш изменит жизнь каждого из нас», — отметил участник клуба.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд несколько месяцев подряд каждый день покупал билет лотереи Pick 5 и вписывал туда одни и те же числа, пока не выиграл. Каждый раз он вписывал в билеты дату своего рождения.