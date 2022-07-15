Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Мелитополе за подготовку теракта задержали местного жителя

МВД Запорожской области сообщило о задержании местного жителя за подготовку теракта

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Полиция Мелитополя задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Запорожской области.

По данным силовиков, житель Приазовского района хранил у себя дома 15 единиц стрелкового оружия, множество боеприпасов и самодельное взрывное устройство. Среди арсенала числились два автомата Калашникова, пулемет Калашникова, ручные гранаты РГД-5 и Ф-1 и пистолет Макарова.

Также отмечается, что сейчас задержанный находится под арестом и дает показания следователям. Оружие было передано в экспертно-криминалистический центр.

Ранее в Мелитополе задержали диверсанта, устроившего покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. Он дал признательные показания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ЕС смягчит санкции против России
В России впервые показали артефакты арктической экспедиции XIX века
Россиянин выпал из окна восьмого этажа, встал и ушел
В России выявили максимальное с 28 мая число случаев COVID-19
Предложен способ предсказать цунами по возмущениям в ионосфере
Названы главные покупатели недвижимости в Москве среди иностранцев
Стали известны подробности в деле об обстреле четырех человек в Москве
Сотрудники ресторана спасли редчайшего оранжевого омара
Бастрыкин велел расследовать обстрел брянского села со стороны Украины
В российском городе заметили рекламу с призывом вступить в ЧВК Вагнера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.