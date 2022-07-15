В Мелитополе за подготовку теракта задержали местного жителя

МВД Запорожской области сообщило о задержании местного жителя за подготовку теракта

Полиция Мелитополя задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Запорожской области.

По данным силовиков, житель Приазовского района хранил у себя дома 15 единиц стрелкового оружия, множество боеприпасов и самодельное взрывное устройство. Среди арсенала числились два автомата Калашникова, пулемет Калашникова, ручные гранаты РГД-5 и Ф-1 и пистолет Макарова.

Также отмечается, что сейчас задержанный находится под арестом и дает показания следователям. Оружие было передано в экспертно-криминалистический центр.

Ранее в Мелитополе задержали диверсанта, устроившего покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. Он дал признательные показания.