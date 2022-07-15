Названы направления бегства ВСУ из Северска

Помощник МВД ЛНР заявил, что ВСУ бегут из Северска в направлении Славянска и Краматорска

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из Северска сразу в нескольких направлениях, их назвал помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев. Об этом сообщает ТАСС.

Он сообщил, что подразделения ЛНР зачищают остатки украинских военных в городе Донецкой народной республики. «[Войска ВСУ] бегут фактически в трех направлениях — ну, куда глаза глядят», — заявил Киселев.

По его словам, украинские войска уходят в направлении Закатного под Славянском и Кирово под Краматорском, а также в сторону Звановки и Кузьминовки. «В Кузьминовке есть мост, через который они могут перейти и двигаться в сторону Краматорска и этих населенных пунктов», — уточнил сотрудник МВД.

Он также выразил надежду, что артиллерия республики «достанет всех этих беглецов».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ приняло решение начать отступление из Северска. Он указал, что украинские военные стали постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта.