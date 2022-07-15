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В элитном районе самого дорогого города США подорожала аренда квартир

Средняя стоимость аренды жилья на Манхэттене впервые превысила пять тысяч долларов

Фото: Shutterstock

Средняя стоимость аренды жилья на Манхэттене в июне 2022 года рекордно подорожала и впервые в истории превысила отметку в пять тысяч долларов, достигнув 5058 долларов за месяц (около 295,8 тысячи рублей). Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на исследование американской риелторской компании Douglas Elliman.

За месяц средняя цена аренды в элитном районе Нью-Йорка, считающегося самым дорогим городом США, выросла на 1,7 процента, в мае она составляла 4975 долларов (около 290,9 тысячи рублей) за месяц. Относительно июня 2021 года она подскочила на 29 процентов — тогда средний показатель был оценен в 3922 доллара (около 229,3 тысячи рублей).

Стоимость аренды жилья в районе Манхэттена росла с конца 2021 года — этому способствовали растущая инфляция, возвращение населения из загородных домов после пандемии коронавируса, а также переезд в город тех, кто работал в удаленном формате и хотел воспользоваться его преимуществами. Кроме того, на ситуацию повлияло повышение ставок по ипотеке, в результате которого потенциальные покупатели недвижимости на Манхэттене остановились на аренде жилья, а давление на и без того перегруженный рынок с ограниченным числом доступных квартир усилилось. Потенциальные арендаторы стали бороться за жилье и постоянно повышали ставки, чтобы заполучить желаемый объект.

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В июне на Манхэттене было сдано в аренду 6433 квартиры — на 11,4 процента больше, чем в мае, когда этот показатель составлял 5776 объектов, и почти на 46 процентов меньше, чем в июне 2021 года с 11,8 тысячи квартирами. Самый дорогой из объектов, доступных для аренды — пентхаус за 150 тысяч рублей в месяц (около 8,7 миллиона рублей) в небоскребе One57, расположенном на «улице миллиардеров». Площадь квартиры — около 579,7 квадратных метра, из окон открывается вид на реку Гудзон и Центральный парк. Наиболее дешевый объект — двухкомнатную квартиру, расположенную возле железнодорожной станции — можно арендовать за 1300 долларов (около 76 тысяч рублей).

В мае 2022 года средняя стоимость аренды жилья в Нью-Йорке впервые достигла четыре тысячи долларов за месяц. Относительно мая 2021 года аренда подорожала на 25,2 процента.

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Полина Кислицына
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