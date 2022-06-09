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Стоимость аренды в Нью-Йорке рекордно подорожала

Средняя стоимость аренды жилья на Манхэттене впервые достигла 4 тысяч долларов

Фото: Shutterstock

В Нью-Йорке рекордно подорожала аренда. Средняя стоимость съемного жилья на Манхэттене впервые достигла четырех тысяч долларов за месяц, сообщает New York Post.

За год аренда стала дороже на 25,2 процента — в мае 2021 года квартиру на Манхэттене можно было снять за 3,1 тысячи долларов. Такая динамика цен связана с увеличившимся после пандемии спросом и спадом предложения. В мае 2021 года на Манхэттене, в Бруклине и в северо-западном Квинсе на аренду были выставлены 35,4 тысячи объектов, а в тот же месяц 2022-го — 9,1 тысячи.

«Как только квартира появляется на сайте недвижимости, ее забирают. Всегда есть второй желающий», — рассказала изданию Эден Такман, которая третий месяц занимается поиском жилья. Такман и ее соседка готовы платить до 3,7 тысяч долларов в месяц за двухкомнатную квартиру, однако из-за дефицита предложения они не могут переехать. Девушки готовы отказаться от посудомоечной машины, прачечной и лифта в доме, а также найти третью соседку ради увеличения бюджета.

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Ситуация на рынке вынуждает арендаторов торговаться друг с другом. В апреле 18,5 процента от 4,9 тысяч объектов на Манхэттене участвовали в торгах, в Бруклине доля таких квартир составила 23,8 процента от 1,5 тысяч объектов, а в Квинсе — 16,1 процента от 404 объектов.

Ранее в июне была определена заработная плата, необходимая для съема жилья в Нью-Йорке. Для аренды квартиры на Манхэттене необходимо получать не менее 157 тысяч долларов в год.

Александра Качан
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