Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, оргкомитет возглавит заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Глава государства поручил правительству страны утвердить состав оргкомитета и разработать вместе с Российским организационным комитетом «Победа» план основных мероприятий. Помимо этого, региональным властям рекомендовано участвовать в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания, 15 июля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Согласно документу, День семьи, любви и верности установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.