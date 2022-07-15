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Троих россиян осудят за похищение и убийство предпринимателя

Под Вологдой троих мужчин осудят за похищение и убийство владельца строительных фирм

Фото: СУ СК России по Вологодской области

В Вологодской области троих россиян осудят за убийство 44-летнего владельца строительных фирм. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также 51-летнему, 47-летнему и 37-летнему фигурантам вменяют статью 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья») УК РФ.

По данным ведомства, один из обвиняемых был недоволен поведением знакомого бизнесмена и попросил своих приятелей помочь ему разобраться с коммерсантом. Вечером 5 июля сообщники подъехали к дому жертвы и, выследив мужчину в магазине, после выхода оттуда насильно посадили в автомобиль. Затем они увезли его к берегу реки Тошни недалеко от деревни Еремеево, где стали избивать, нанося удары руками и ногами по голове и телу.

Позже инициатор похищения во время ссоры с потерпевшим поместил его в воду и не давал выйти на берег. В результате бизнесмен утонул.

Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено 8 июля. Правоохранители в кратчайшие сроки задержали обвиняемых. Выяснилось, что ранее они поддерживали с погибшим деловые отношения.

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Елизавета Новикова
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