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Россиянам напомнили правила возвращения из-за границы

Роспотребнадзор: прилетающие из-за рубежа непривитые россияне должны сдать ПЦР-тест

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиянам, возвращающимся из-за рубежа, по-прежнему нужно сдавать ПЦР, если у них нет сертификата о вакцинации. О действующих правилах напомнили в Роспотребнадзоре, пишет ТАСС.

«Требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесённом заболевании, остаются без изменений», — говорится в сообщении.

Прилетающим на родину непривитым россиянам по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а также в течение трех дней после прибытия сдавать ПЦР-тест. Имеющим сертификат о вакцинации или перенесенной болезни анализ не требуется.

С 7 июля Роспотребнадзор освободил вакцинированных от коронавируса граждан от обязательной сдачи двойного ПЦР-теста при въезде в Россию. Кроме того, правило распространили и на тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в течение шести месяцев.

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Дарья Рыбак
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