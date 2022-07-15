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Назван срок появления в продаже российского лекарства от СМА

«Известия»: российский препарат от СМА может появиться в продаже к 2026 году

Фото: Unsplash

Российский аналог самого дорогого в мире препарата «Золгенсма» от спинальной мышечной атрофии (СМА) может появится на рынке в 2025-2026 годах. Об этом «Известиям» рассказал главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.

Он сообщил, что биотехнологическая компания BIOCAD разработала аналог лекарства и уже объявила о начале клинических испытаний. «В доклинике он показал себя хорошо», — отметил эксперт.

7 июля «Золгенсма» официально появился в России. Три упаковки уже использовали московская Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Стоимость одной дозы «Золгенсма» составляет более двух миллионов долларов. Спинальная мышечная атрофия относится к группе наследственных заболеваний, которые приводят к ослабеванию мышц и угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.

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Марина Совина
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