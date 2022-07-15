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Женщина приняла змею за садовый шланг и напоила ее водой

Express: женщина перепутала маисового полоза с садовым шлангом

Фото: RSPCA

Жительница города Ливерпуль, Великобритания, перепутала маисового полоза с садовым шлангом и испугалась, когда рептилия начала двигаться, но затем напоила ее водой. Об этом сообщает Express.

69-летняя Дайан Мартин занималась садом, и ее внимание привлекло нечто красное рядом с дренажной трубой. Сначала женщина приняла увиденное за садовый шланг, но когда объект начал двигаться, она впала в ступор. «Я зашла в сад и боковым зрением увидела нечто красное. Если честно, я подумала, что это мой садовый шланг выцвел на солнце, но затем я присмотрелась и поняла, что это не шланг», — сказала британка.

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Змея внезапно подняла голову, чем шокировала женщину. Единственная мысль, которая пришла в голову британке — что рептилия ядовита. Мартин попыталась дозвониться в службу спасения животных, но никто не взял трубку. Тогда она обратилась в полицию, и к ней выехал инспектор Королевского общества защиты животных для поимки змеи.

В ожидании помощи женщина не сводила глаз с незваного гостя, так как боялась потерять его из вида. Она предположила, что змея хочет пить, и открыла для нее кран в саду. Рептилия пила в течение десяти минут. «Потом она подняла голову и посмотрела мне в глаза. Клянусь, она выглядела так, как будто хотела поблагодарить меня», — заявила женщина.

Приехавший на место происшествия инспектор Энтони Джойнс идентифицировал змею как маисового полоза. Представители этого вида убивают добычу путем удушения. Они не ядовиты и не представляют опасности для человека. Предположительно, змею выбросил предыдущий владелец, либо она уползла от него.

«Эксперт выявил у пресмыкающегося перелом ребра. Похоже, ее переехал автомобиль или мотоцикл. Но видно, что за полозом нормально ухаживали, поэтому, вероятнее всего, она сбежала из террариума. Владелец может связаться с нами и забрать ее», — сказал Джойнс.

Ранее сообщалось, что жительница Тулы вернулась из отпуска и столкнулась в туалете своей квартиры с живой змеей. Сын женщины вызвал представителей тульского экзотариума.

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Алиса Дмитриева
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