Врач назвала важную причину пить томатный сок в самолете

Терапевт Лариса Алексеева посоветовала пить в самолете томатный сок для разжижения крови

Воду и соки нужно пить в самолете для разжижения крови, рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. Важную причину не отказываться от напитков в полете она назвала в беседе с Ura.ru.

По ее словам, в самолете обязательно надо пить простую воду, а также томатный или апельсиновый сок, чтобы разжижалась кровь. «Томатный сок — это естественный природный антиагрегант, который это делает. И лучше несоленый. Томатный сок предназначен для тех, кто страдает диабетом, а апельсиновый — для тех, кто не имеет этого заболевания», — подчеркнула Алексеева.

Врач уточнила, что перед полетом нежелательно наедаться, чтобы избежать лишней нагрузки на организм. «Можно принять таблетку аспирина или антиагреганты. А также свои препараты, которые всегда пьете. И я бы не советовала употреблять алкоголь, потому что могут произойти всякие непредвиденные реакции организма на турбулентность и так далее, ведь все-таки высота большая», — объяснила Алексеева.

Людям с хроническими заболеваниями перед длительными перелетами она порекомендовала проверять кровь на свертываемость и уровень глюкозы — в полете ее уровень может подняться.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Герасименко предупредила о риске отравления токсичными веществами в летний сезон. По словам врача, летом основные случаи отравления связаны с употреблением в пищу недозревших или перезревших овощей и фруктов.