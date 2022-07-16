В Китае обвинили Запад в узколобости из-за БРИКС

Global Times: Запад мыслит в духе холодной войны, говоря о возможном расширении БРИКС

Страны Запада стали воспринимать объединение БРИКС как противника в борьбе за лидерство во всем мире. Отношение к организации изменилось после того, как ряд развивающихся государств заявили о желании присоединиться к ней. Они мыслят ограниченно, соответствуя духу холодной войны, пишет издание из Китая Global Times.

По мнению автора материала, Запад демонстрирует узколобость, говоря о возможном расширении БРИКС. Он обвинил СМИ Европы и США в том, что они освещают этот вопрос «под лозунгом противостояния Востока и Запада».

«Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо — именно так всегда поступали Западные государства», — написал журналист.

В статье отмечается, что БРИКС предназначена для равноправного взаимовыгодного сотрудничества, а не для конфронтации по блокам. Стремление некоторых государств вступить в объединение объясняется недовольством системой глобального управления, в которой лидирует Запад.

«У членов БРИКС есть желание и возможности устранить слабые места в глобальном управлении. Для достижения поставленной цели объединение уже реализует некоторые инициативы, например, основало Новый банк развития», — добавил автор.

Ранее Саудовская Аравия, Египет, Турция, Аргентина и Иран выразили желание присоединиться к организации. Об этом сообщила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд в комментарии «Известиям».