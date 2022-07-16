В Британии рассказали о консенсусе среди кандидатов на пост премьер-министра

The Guardian: все кандидаты на пост премьера Британии отказались считать Джонсона честным

Во время первых дебатов кандидатов на пост премьер-министра Великобритании все участники отказались считать бывшего главу правительства Бориса Джонсона честным. Об этом консенсусе среди претендентов пишет The Guardian.

«Гонка за лидерство среди членов Консервативной партии вылилась в набор колкостей и взаимных обвинений после того, как на первых публичных дебатах развернулись споры о налогах и политике идентичности, однако ни один из пяти кандидатов не захотел назвать Бориса Джонсона честным», — рассказал политический корреспондент газеты Питер Уокер.

Так, бывшая замминистра по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Бейднок в ответ на вопрос о том, можно ли считать Джонсона честным, сказала: «Иногда». Замминистра торговли Пенни Мордонт указала на серьезные проблемы с доверием к Джонсону. Глава МИД Лиз Трасс заявила об «ошибках» ушедшего в отставку британского лидера, а экс-министр финансов Риши Сунак отметил, что вопросы «честности и доверия» были среди факторов, повлиявших на его уход из правительства. Председатель специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат был единственным, кто смог однозначно ответить на вопрос, сказав: «Нет».

После того как Джонсон объявил о своей отставке, он подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов. При этом он же провел беседы с несостоявшимися претендентами в преемники и ясно дал понять, что Сунак не должен стать премьером Британии.