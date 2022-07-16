Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта

Представитель Крыма предложил Белоруссии использовать порты полуострова для экспорта

Порты Крыма могут быть использованы для экспорта белорусских товаров. Об этом заявил заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов на Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», передает БЕЛТА.

По его словам, на полуострове работают шесть портов плюс Севастополь, при этом с неполной загрузкой. Они имеют выходы в страны и регионы, в которых востребована белорусская и российская продукция. Среди них Турция, Ближний Восток, Южная Азия и Северная Африка. Такое сотрудничество станет частью импортозамещения, добавил Мурадов.

Также может быть востребован потенциал Крыма в качестве транзита черноморской территории, южных морских ворот Союзного государства и Евразийского экономического союза.