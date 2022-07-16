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Крым предложил использовать свои порты для белорусского экспорта

Представитель Крыма предложил Белоруссии использовать порты полуострова для экспорта

Фото: Shutterstock

Порты Крыма могут быть использованы для экспорта белорусских товаров. Об этом заявил заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов на Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», передает БЕЛТА.

По его словам, на полуострове работают шесть портов плюс Севастополь, при этом с неполной загрузкой. Они имеют выходы в страны и регионы, в которых востребована белорусская и российская продукция. Среди них Турция, Ближний Восток, Южная Азия и Северная Африка. Такое сотрудничество станет частью импортозамещения, добавил Мурадов.

Также может быть востребован потенциал Крыма в качестве транзита черноморской территории, южных морских ворот Союзного государства и Евразийского экономического союза.

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Любовь Ширижик
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