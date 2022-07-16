В США рассказали об опасениях Украины на фоне «раскола» на Западе

Newsweek: Украина боится капитуляции Запада на фоне раскола Европы из-за побед России

Украина боится капитуляции Запада на фоне раскола европейских стран из-за двух побед России. Об этом в статье для Newsweek пишет Дэвид Бреннан.

«Москва заявляет о двух значительных победах в своей продолжающейся войне санкций с Западом, после того как Канада согласилась отказаться от ограничений на ключевой компонент газопровода (турбина для "Северного потока" — прим. "Ленты.ру"), а Евросоюз прояснил свою позицию по транзиту в Калининград», — говорится в публикации.

Бреннан уверен, что в отношениях между западными государствами пошли трещины и теперь Киев боится, что успехи России, вызванные нарастающей усталостью Eвропейского союза (ЕС) от санкций, приведут к новым уступкам Европы.

Источник Newsweek, близкий к правительству президента Украины Владимира Зеленского, назвал решение Канады вернуть турбины странным и неразумным.

Ранее Зеленский осудил решение Канады вернуть в Германию отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток». Украинский лидер отметил, что такой шаг повлечет за собой множество проблем. В частности, он заявил, что Россия «никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы». Кроме того, глава государства выразил мнение, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут быть опасными «не только для Украины, а для всех стран демократического мира».